الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر بدعوى المتهم العتيبي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم متعب فارس العتيبي، -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم "1070953854"، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 9 /2 /1436 هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.

وقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 3 / 1438هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثالة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.