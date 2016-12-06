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ولي ولي العهد يجتمع مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني

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ولي ولي العهد يجتمع مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني ولي ولي العهد يجتمع مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض امس مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني السيد جوين جينكنز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، وملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العميد دايفيد راسل باسونز وعدد من المسؤولين في البلدين.

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