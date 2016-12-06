المجلس الاقتصادي يطلع على برامج «السوق المالية» لتحقيق رؤية المملكة 2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من هيئة السوق المالية حيال برامجها المتعلقة بتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز محاور البرامج تعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين، وتطوير البيئة التنظيمية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وتنمية القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق.