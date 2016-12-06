763 مليوناً صفقات القوات المسلحة في اليوم الأول

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن 7 صفقات بنحو 763.5 مليون درهم، خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض سيال الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء الركن الطيار اسحاق صالح البلوشي رئيس هيئة الإمداد بالقوات المسلحة عقب حفل مراسم التوقيع وذلك على هامش المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وانطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال اللواء البلوشي إن القوات المسلحة تشارك للمرة الأولى في هذا المعرض بهدف التعرف على الشركات العاملة في قطاع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية المحلية والعالمية. ولفت الى أن الصفقات التي تم ابرامها اليوم مع عدد من الشركات المحلية تهدف الى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً حرص القوات المسلحة على لقاء ممثلي شركات قطاع الأغذية المحلية والعالمية خلال تواجدهم في هذا الحدث الدولي المتخصص وضمن خططها لحضور مثل هذه المعارض المتخصصة للتعرف عن قرب بجودة ومميزات المنتجات الغذائية المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد البلوشي أن هذه المشاركة ستوفر فرصة مميزة للقوات المسلحة لدعم القطاع الخاص وإجراء المباحثات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات بين منتجي وتجار الأغذية وبما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية الإماراتية إلى الأسواق العالمية. وشدد على ان القوات المسلحة تحرص على التواجد والمشاركة في مختلف المحافل والمعارض الدولية بما يعود بالمنافع والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات واللقاء مع صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وتعزيز أواصر العلاقات وتبادل الأفكار والآراء حول أحدث التقنيات وأفضل وأجود المنتجات الغذائية التي تنتجها الشركات والمصانع العالمية المشاركة في معرض سيال الدولي.

4 %

أكد سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أن قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات سينمو بنحو 4% سنوياً ليصل في 2018 الى 13.2 مليار دولار، مشيراً الى أن عدد السياح الذين سيزورون الدولة بازدياد وبالتالي عدد المطاعم سيزداد تلقائياً، وهذا وفقاً لتقرير صادر عن شركة KPMG.