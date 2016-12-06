نهيان بن مبارك: الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً، وقال معاليه خلال افتتاح الدورة السابعة لمعرض سيال الشرق الأوسط، أمس في مركز أبوظبي الوطني: «يجسد تنظيم معرض سيال الشرق الأوسط في أبوظبي المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً، بالإضافة إلى كونها وجهة بارزة على صعيد المنطقة بأكملها لإطلاق أحدث المنتجات وتطوير معايير الصحة والسلامة وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بقطاع الأغذية بشكل عام».

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في أجنحة المعرض اطلع خلالها على أحدث منتجات وابتكارات الأجنحة العارضة، وتعرف على طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.

منصة مميزة

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن هذا الحدث الدولي المتخصص والأسرع نمواً على مستوى المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة أصبح منصة مميزة تجمع جميع الأطراف المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المبتكرة من أجل الارتقاء بمعايير قطاع الأغذية على كافة الصعد.

حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأسد الله زامير وزير الزراعة الأفغاني، ومحمد خلفان الرميثي عضو المجلس التنفيذي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومغير الخييلي عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، وخليفة محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين، وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

ركن الابتكار

وتشهد فعاليات المعرض الذي يمتد لثلاثة أيام سلسلة من الجلسات المتخصصة لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع الأغذية والمشروبات. ويعد ركن الابتكار في معرض سيال من أهم الفعاليات المميزة هذا العام لاستعراض المنتجات الأكثر ابتكاراً في العالم، وتوفير فرصة فريدة أمام المشاركين للتعرف على الاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع واستضافة أبطال سيال العالميين الرواد في مجال الابتكار من جميع أنحاء العالم.

وتسلط دورة هذا العام الضوء على الابتكار الغذائي العالمي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى أحدث اتجاهات هذا القطاع، وذلك بمشاركة أكثر من 950 جهة عارضة و30 جناحاً دولياً. وتشمل الفعاليات الجديدة مسابقة تحدي الطهاة الشباب «Alen Thong Golden Coffee Pot» ضمن قسم (لا كوزين) الذي استقطب أكثر من 650 طاهياً في عام 2015. وقد تم إطلاق هذا التحدي تكريماً لذكرى أحد مؤسسي جمعية الإمارات للطهي؛ حيث يتيح الفرصة أمام 9 فرق عالمية يتكون كل منها من 5 أشخاص لإبراز قدراتهم ومهاراتهم في جو تنافسي مباشر.

مطابقة

أعلنت هيئة الصحة بأبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن اعتماد برنامج مطابقة الخاص بالمنتجات الغذائية الصحية المعبأة مسبقاً في الإمارة. ويتم تطبيقه على منتجات الألبان والمخبوزات كخطوة أولى تجريبية لتفعيل البرنامج، وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة والبحوث في هيئة الصحة - أبوظبي: تتعاون الهيئة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على وضع معايير لاعتماد المنتجات الغذائية الصحية المعبأة مسبقاً في الإمارة.

مشروع

أعلنت شركة «جنان للاستثمار» عن مشروع متكامل لتربية وإنتاج الدواجن العضوية يعد الأول من نوعه في الدولة وسيتم بموجبه تقديم الدعم الكامل للمواطنين أصحاب المزارع لتنفيذه بما يسهم في إنتاج 10 ملايين رأس من الدواجن العضوية سنوياً.

ووقعت الشركة أمس مذكرة تفاهم مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز الأمن الغذائي لإطلاق المشروع. أبوظبي - وام