سيف بن زايد يوجه بتغيير دبلوم التميز لـ«إسعاد المتعاملين»

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتغيير مسمى دبلوم التميز في خدمة المتعاملين، إلى دبلوم إسعاد المتعاملين، في إطار حرص سموه على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم سموه لبرنامج الدبلوم بما يحقق تطلعات قيادة الوطن بأن تسبق الخدمات الحكومية توقعات المتعاملين والمستفيدين إلى جانب تلبية احتياجات الناس وإعطاء أولوية قصوى لمسألة تميز الخدمات الحكومية.

410

وكان سموه شهد أمس بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي الدبلوم لدفعته الثالثة، والتي تضم 429 منتسباً، اجتاز 410 منهم متطلبات التخرج، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 بتركيزها على مجال الخدمات وكفاءة تقديمها، وتبنّي أفكار تعزز من تجارب المتعاملين وتقديم خدمات متقدمة تفوق توقعاتهم وإسعادهم، وإنجاز معدلات جديدة في تصنيف الخدمات وفق نظام النجوم العالمي.

وهنأ سموه الخريجين مثمناً تعاون القطاع الخاص وشراكته مع الوزارة، وجهود القائمين على برنامج الدبلوم، والفرق المختصة لجهودها في تحسين الخدمة وتطورها، متمنياً للجميع التوفيق والسداد للخريجين في خدمة الوطن الذي ينتظر منهم الكثير في تطوير الخدمات وإيصالها للمتعاملين بصورة مبتكرة تحقق سعادتهم ورضاهم.

حضور

حضر الحفل، المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء محمد العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، واللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، واللواء عمير محمد المهيري مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، والعميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.

كما حضر الحفل حصة عيسى بو حميد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة، وعدد من المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المحلية وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

صقل خبرات

وكان الحفل بدأ فعالياته بالسلام الوطني، وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وألقى العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين، في وزارة الداخلية، كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الشرطية والشركاء الكبير لإنجاح برنامج الدبلوم.

وأضاف: إن احتفال الوزارة بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن يأتي امتدادا لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات على أيدي أبنائها البارين المخلصين، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت منذ بداية تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سياسات واضحة وشفافة في مسيرتها التي سطر التاريخ سجلاتها، لتستمر المسيرة على نهج الريادة والتميز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أحدث الممارسات

وقال إن وزارة الداخلية نفذت برنامج دبلوم التميز في خدمة المتعاملين بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وباعتماد دولي من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال، للعام الثالث على التوالي، بهدف صقل خبرات ومهارات ومعارف المشاركين في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ومعايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي أطلقه مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر، متضمناً في برنامجه عدة محاور تدريبية أهمها مهارات التواصل المهني والفعال، والعمل بروح الفريق والإبداع والابتكار في تقديم وتطوير الخدمات الحكومية ومهارات التعامل الاحترافي المهني بالتركيز على مفاهيم إسعاد المتعاملين.

وأشار الكعبي إلى المردودات الإيجابية الكبيرة التي عكستها توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتوفير 50% من مقاعد برنامج الدبلوم لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والموظفين المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة الداعمة لمبادرة تعزيز الكوادر الوطنية (أبشر) ليبلغ بذلك عدد الجهات المستفيدة (54) جهة وبمشاركة (429) منتسباً تلقوا تدريبهم لمدة 4 أشهر، بواقع 96 ساعة معتمدة، في 4 مناطق جغرافية مقسمة حسب التوزيع الجغرافي للمشاركين وهي أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة، مما أتاح الفرصة أمام هذه النخبة للاستفادة من تجارب بعضهم البعض وتبادل الخبرات فيما بينهم ونشر ثقافة إسعاد المتعاملين في مؤسساتهم، لافتاً إلى تنفيذ توجيهات سموه باستطلاع آراء المشاركين والجهات المشاركة في البرنامج بقياس مدى الرضا عن البرنامج من خلال عدة محاور، إذ بلغت نسبة الرضا عن الاستفادة من البرنامج 98% وفقا لآراء المنتسبين و94% وفقا لآراء الجهات التي يعملون بها.

وأكد أن وزارة الداخلية تعتز اليوم بتخرج نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة من العاملين في مجال تقديم خدمة المتعاملين، والتي شاركت وعلى مدى 4 أشهر وتمكنت من اجتياز متطلبات التخرج والنجاح في الاختبارات الدولية بتميز.

تكريم الأوائل والشركاء

كرم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أوائل الدفعة الثالثة من خريجي دبلوم التميز في خدمة المتعاملين، وهم: سعيد معيوف الزيودي، وأحمد صالح المرزوقي، وعايشة محمد مبارك المنصوري، ومحمد مبارك الملاحي، وجواهر محمد لوتاه، وخليفة عبدالله الكندي، وفاطمة هلال السويدي، وفاطمة علي الزعابي، وإسماعيل حميد المنصوري، وعائشة محمد علي المنصوري. كما كرم سموه فرق العمل والشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم وهم إدارات «برج خليفة»، وفندق «برج العرب»، وفندق «قصر الإمارات»، وطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وأكاديمية اتصالات.

1286 خريجاً إلى سوق العمل

بلغ إجمالي خريجي وزارة الداخلية والوزارات والهيئات الاتحادية والقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج دبلوم التميز في خدمة المتعاملين في عام 2014 وحتى 2016، نحو 1286 خريجاً يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة من بينهم 870 خريجاً من وزارة الداخلية، و479 من منتسبي الوزارات والهيئات الاتحادية والقطاع الخاص.

ويهدف الدبلوم إلى رفع مستوى المهارات من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف اللازمة بتنفيذ تمارين تحاكي الواقع العملي، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع أكاديمية اتصالات في دبي، ومعتمد من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال، للارتقاء بتقديم خدمات متنوعة ومتميزة بجودة عالمية لمختلف المتعاملين على مستوى الدولة.