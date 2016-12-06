حاكم الفجيرة وولي العهد يعزيان في وفاة عبدالله الزيودي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله علي الزيودي في مدينة دبا الفجيرة الذي وافته المنية صباح أمس.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الردة في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد. كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله علي الزيودي الذي توفي صباح أمس، وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد.

كما قدم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تعازيه لأسرة وذوي الفقيد.حضر مراسم العزاء بجانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، كل من محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة ومحمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

استقبال

إلى ذلك؛ استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة أمس بقصر الرميلة الرائد الدكتور عبدالله علي أحمد الصغيري الحمودي، وهنأه على حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات والطوارئ من جامعة سالفورد مانشستر في بريطانيا.