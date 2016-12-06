سلطان القاسمي يشهد محاضرة عن دور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات بالعالم

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في مسرح الرازي بجامعة الشارقة، محاضرة بعنوان «محكمة العدل الدولية ودورها في حل النزاعات بالطرق السلمية بين الدول» لعون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في بداية المحاضرة كلمة رحب فيها بصاحب السمو حاكم الشارقة وقدم خلال كلمته نبذة حول سيرة عون الخصاونة التي تدرج خلالها في العديد من المناصب حتى عين قاضياً في محكمة العدل الدولية لمدة 12 عاماً وتلقى العديد من الأوسمة والميداليات من عدد من الدول والمنظمات.

وفي بداية محاضرته قدم عون الخصاونة شكره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته وتشريفه للمحاضرة وعلى الدعوة الكريمة من قبل جامعة الشارقة، مثنياً على المستوى الكبير الذي وصلت إليه من جميع النواحي العلمية والأكاديمية مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة علمياً وعملياً لرفد المؤسسات والجامعات بها.

وتناول الخصاونة تاريخ ونشأة محكمة العدل الدولية والتي تمثل الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضياً يمثلون الحضارات القانونية المختلفة في موازاة مع المناطق الجغرافية في قارات العالم، وأشار الخصاونة إلى أن معظم أعضاء محكمة العدل الدولية من القضاة لم يمارسوا مهنة القضاء في بلادهم، حيث ينحدر معظمهم من خلفيات أكاديمية كأساتذة الجامعات ومن كبار المستشارين في مجال القانون وأعضاء لجان التحكيم الدولي إلى جانب عملهم السابق كأعضاء في لجنة القانون الدولي وهي لجنة تعمل على ما يسمى بتقرير القانون الدولي، مضيفاً أن محكمة العدل الدولية تعتبر نفسها وريثاً لمحكمة العدل الدائمة سابقاً.

استقلالية

وتعقيباً على سؤال صاحب السمو حاكم الشارقة حول هل هنالك تأثير خارجي من الدول العظمى على المحكمة؟.. أجاب عون الخصاونة قائلاً: كون المحكمة تأخذ حكماً لدولة نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية هذا دليل على أن المحكمة تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية ولكني لا أستطيع أن أجيب بشكل دقيق.. القضاة بشر وهناك نوعان من التأثير الأول داخلي ويأتي تعبيراً عن الانتماء الحضاري والعرقي والديني وأقول بشكل عام إن الإنسان لا يستطيع أن يفصل نفسه تماماً من التأثر بهذه الأمور والمحكمة بشكل عام.. أعتقد أن لها استقلالية كبيرة وحتى إذا كان هناك تأثير ما على قاض أو اثنين فهيئة المحكمة مؤلفة من 15 عضواً ومن الصعب التأثير عليهم جميعاً.

تكريم

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في نهاية المحاضرة دولة عون الخصاونة.