الحكام وأولياء العهود والشيوخ يحضرون أفراح القواسم

حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى كريمة الشيخ ماجد بن سعود بن خالد القاسمي.

حضر الحفل الذي أقيم بنادي الشارقة للغولف والرماية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وحضر الحفل أيضاً عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وأعيان البلاد وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمع من المدعوين.