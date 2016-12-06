محمد بن زايد: علاقات الإمارات وعُمان أصيلة ومتجذّرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة علاقات أخوية تاريخية أصيلة ومتجذرة، ويجمعها تعاون مشترك يزداد رسوخاً بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، حفظه الله.

تقدير

وثمّن سموه مشاعر الفرح ومظاهر الاحتفال التي أبداها إخواننا في سلطنة عمان الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي، ومشاركتهم لنا احتفالاتنا الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة، وقال سموه: «إن تلك المشاعر محل تقدير واعتزاز أبناء الإمارات الذين يبادلون إخوانهم وأشقاءهم المشاعر الطيبة نفسها».

جاء ذلك خلال منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمجلس سموه في قصر البحر، وسامي زايد الثاني من الطبقة الثالثة للعميد أول عبد الرزاق بن عبد القادر الشهورزي، قائد الخيالة السلطانية العمانية، وقاسم بن محمد إبراهيم المعيني مساعد رئيس المراسم السلطانية للموسيقى والفنون الشعبية، وذلك بمناسبة مشاركة الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفرقة الخيالة السلطانية العمانية التابعتين لشؤون البلاط السلطاني بسلطنة عمان احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين، حيث تقدم الفرقتان استعراضاتهما المشتركة بنادي أبوظبي للفروسية، من خلال استعراض الفروسية التقليدية العمانية مصحوبة بمعزوفات موسيقية.

حضور

حضر مجلس سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.