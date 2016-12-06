بالصور.. أهالى قرية الزمامتة بالشرقية: انقطاع مياه الرى شرد 50 أسرة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

يعانى أهالى قرية الزمامتة التابعة لوحدة سماكين الغرب المحلية بمركز الحسينية محافظة الشرقية، من مشاكل عدم وصول مياه الرى لأكثر من 50 فداناً، وتدنى مستوى الخدمات بالقرية، وعلى رأسها تعليم أطفالهم بمدرسة القرية الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.

من جانبه قال محمد أحمد إسماعيل الألفى من أهالى القرية، أن خليج الشؤيقة الأخذ من ترعة الغزالى السفلة بالكيلو 14 التابع لرى فاقوس تم قفلها منذ أكثر من 12 سنة، ما جعل مياه الرى لا تصل لأكثر من 50 فدانًا وجعلها معرضة للبوار ونقوم بالرى من مياه الصرف وبعضنا قام بحفر آبار ارتوازية، ما جعل الأرض تتعرض للبوار التام، مشيرًا إلى أنه هذا العام بعد زراعة المنطقة بمحصول الأرز لم تنتج شيئًا وتكبد أصحاب الأرض خسائر فادحة.

وقال سلامة عبد العال سلامة من أهالى المنطقة، أن الترعة تمر بقرية الزمامتة الكبرى بطول 1كم، وقامت الوحدة المحلية بتغطية 200 متر باقى 800م قام الأهالى بردمها بطريقة عشوائية، ما منع وصول مياه الرى للأراضى الزراعية، وطالب الأهالى بفتح الترعة وتوصيل مياه الرى للأراضى الزراعية وتكملة تغطية الترعة.

وطالب عرفات على نايل، من أهالى القرية، برصف الطريق المؤدى من القرية إلى طريق أم عجرم الحسينية بمسافة 4كم، لأنه ترابى وعند هطول الأمطار تنعزل القرية تمامًا عن العالم الخارجى وتظل هكذا لحين تحسن الأحوال الجوية، ولا يستطيع الأهالى الترجل على الطريق.



> وطالب أولياء أمور تلاميذ مدرسة الزمامتة الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية الابتدائية وزير التعليم، باستكمال المعلمين بالمدرسة، والتى تعانى من عجز صارخ من المدرسين.



> وقال عبد الستار فرج السيد رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة وولى أمر، إن العملية التعليمية لا تتم بشكل جيد بالمدرسة نظرًا لعجز المدرسين وتلاميذ المدرسة لا يتعلمون بالقدر الكامل لأن المدرسة موجودة بالقرية على حدود مركزى فاقوس والحسينية، ما جعل المسئولين يتجاهلون مطالبنا.



> وقال، إن مسئولى التعليم تعنتوا ضدنا وكلما طالبنا بتحسين التعليم بالمدرسة بادرونا بوابل من التوبيخ، لدرجة أن مدير عام إدارة الحسينية قام بطرده من مكتبه عندما طلب منه سد عجز المدرسين.

وتابع، مدير التعليم الابتدائى بإدارة الحسينية التعليمية أيضًا قام بطردى والتعدى على بألفاظ غير لائقة، ما دفعنى إلى تقديم شكوى رسمية لمجلس الوزراء وإرسال عدد من الفاكسات وتلغراف برقم 14 بتاريخ 17 من شهر نوفمبر، وهاتفنى مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء 19 من الشهر نفسه، وسألنى عن سبب شكوى ووعدونى بحلول سريعة.



> ولفت رئيس مجلس أمناء المدرسة، أن مدير إدارة الحسينية قابع على كرسى الإدارة منذ أكثر من 6 سنوات بالمخالفة لقرار محافظ الشرقية الذى ينص على نقل كل من أمضى 3 سنوات فى مكان واحد، ناهيك على المخالفات القانونية فى الإبقاء على مدير التعليم الابتدائى بإدارة الحسينية التعليمية، والذى تم فصله من قبل مديرية التربية والتعليم بتاريخ 9 من شهر يونيو من العام الجارى ولا ندرى كيف عاد إلى منصبه.



> كما أن مدير عام التعليم الابتدائى بالحسينية حاصل على جزاءات بلغت 86 يومًا بمأموريات مختلفة، وتم إبعاده عن العمل ليعمل بمدرسة أولاد مرعى، كما أنه تم حبسه فى القضية رقم 2634 لسنة 2005 جنح نيابة القنطرة شرق بتهمة السرقة بالإكراه والضرب وعدم حمله لإثبات الشخصية والشروع فى قتل وحمل سلاح بدون ترخيص، وتم حبسه على ذمة القضية من تاريخ 14 من شهر يوليو وحتى 30 يوليو من عام 2005، ومازالت القضية متداولة فى القضاء، مؤكدًا أن مدير عام إدارة الحسينية يحابيه، خاصة بعد أن خاض انتخابات نقابة المعلمين بالمركز ولم يوفق إلا أن مدير عام الإدارة عينه أمين عام اللجنة النقابية بالحسينية بالمخالفة للقانون.



> وطالب عبد الستار فرج السيد، بنزول لجان من الجهات الرقابية وفحص ملفه بالإدارة وعمل تفتيش عام على إدارة الحسينية التعليمية، كما طالب بسرعة توفير مدرسين للمدرسة خاصة مادة اللغة الإنجليزية، والتى يعانى تلاميذ المدرسة من عدم وجود مدرسين بالمدرسة.



> من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه أرسل مذكرة لإدارة الرى بفاقوس لمعرفة الإجراء اللازم اتخاذه حيال الترعة التى تم إغلاقها من قبل الأهالى بشكل عشوائى، وأنه سيتخذ إجراءًا سريعًا لتوصيل مياه الرى لتلك الأراضى.



> وأضاف، أنه سيشكل لجنة من رئاسة المركز والوحدة المحلية بسمكين الشرق، لعمل معاينة على الطبيعة لكل مشاكل القرية وتقديم مذكرة مفصلة لإيجاد حلول جذرية لها.

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