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تحويلات مرورية على كورنيش القواسم

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نفذت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع الجهات المختصة، أمس، تحويلات مرورية على شارع كورنيش القواسم لبدء مشروع إحلال الشارع الرابط بين دوار السفينة وكورنيش القواسم، وإغلاق فتحات الدوران على الكورنيش واستبدالها بدوار جديد، ويتوقع انتهاء الاعمال نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، أن آليات الدائرة باشرت أمس، إزالة طبقات الأسفلت على شارع كورنيش القواسم بعد تنفيذ التحويلات المرورية أمام حركة المركبات بالاتجاه المقابل لبدء إحلال وتوسعة الشارع الرابط بين دوار السفينة والكورنيش.

دوار جديد

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء دوار جديد وإغلاق فتحات الدوران على شارع كورنيش القواسم، ضمن المشروع لتحقيق انسيابية السير وتخفيف حدة الازدحام على شارع الشيخ محمد بن سالم، وربط المشاريع السياحية لتسهيل الوصول إليها من قبل الأهالي والزائرين.

وأضاف الحمادي، أن الدائرة بدأت خلال الأيام الماضية نقل الخدمات الأرضية على الشارع، للبدء في مشروع توسعة الشارع إلى حارتين في كل اتجاه مع إضافة جزيرة وسطية لفصل مساري الطريق، وإضافة مواقف للحافلات المدرسية ومركبات الأهالي والتي كانت تؤدي لاختناقات مرورية خلال وصول وانصراف طالبات مدرسة البيضاء للتعليم الأساسي ومركز هند لتعليم الكبار.

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