325 ألف درهم غرامات عن 14 مخالفة لمساكن مؤقتة في أبوظبي

نفذت بلدية ابوظبي حملة تفتيشية على عدد من مساكن العمال المؤقتة في جزيرة أبوظبي وكل من بني ياس والوثبة والشامخة، واستهدفت من خلالها مساكن العمال المؤقتة في مواقع قطاع البناء والإنشاء وتضمن برنامج الحملة التأكد من مدى مطابقة المساكن لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة ومتطلبات بلدية مدينة ابوظبي.

أسفرت الحملة التفتيشية والتي استمرت خمسة أيام عن رصد العديد من المخالفات وقامت البلدية بتحرير 14 مخالفة بقيمة 325000 درهم بالإضافة إلى توجيه العديد من الملاحظات والتوجيهات بهدف تحسين البيئة المعيشية والسكنية للعمال.

وأوضحت البلدية أنها سجلت خلال الحملة جملة من المشاهدات التي رصدتها في مساكن العمال المؤقتة على صعيد معايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة بمساكن العمال مثل: تكدس العمال في غرف النوم بعدد كبير من العمال وازدحامها بعدد أكبر من طاقتها الاستيعابية من الأشخاص، وعدم توافر معدات وأجهزة الوقاية من الحريق وأدوات مكافحته، وعدم توافر قاعات الطعام، وغياب نظافة المطابخ، وعدم توافر المرافق الترفيهية المناسبة، والنظافة والترتيب لبيئة السكن.