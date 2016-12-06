أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إطلاق حملة «سلامة الطفل مسؤوليتك» في الشارقة

Google+ Print

خصصت حملة «سلامة الطفل» إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة دورتها الثانية لقضية الإساءات التي تمارس ضد الأطفال تحت شعار «سلامة الطفل مسؤوليتك».

وتعتبر الإساءة للأطفال من أخطر الجرائم التي أخذت بالتزايد في بعض المجتمعات في أنحاء متفرقة من العالم وهي تندرج ضمن التعدي على حقوق الأطفال ولها عواقب خطيرة لا تعود على الطفل المعتدى عليه فحسب وإنما تنعكس آثارها على المجتمع ككل كما أن آثارها السلبية قد تلازم الطفل في جميع مراحل حياته، حيث تؤثر على تنشئته وتعليمه وسلوكه.

صحة نفسية

وقالت هنادي اليافعي رئيسة اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل إن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تسعى من خلال الحملة لمواصلة العمل ضمن المنظومة الكبيرة التي أسستها سموها في الشارقة لتوفير بيئة صديقة للطفل والأسرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية