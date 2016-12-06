إطلاق حملة «سلامة الطفل مسؤوليتك» في الشارقة

خصصت حملة «سلامة الطفل» إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة دورتها الثانية لقضية الإساءات التي تمارس ضد الأطفال تحت شعار «سلامة الطفل مسؤوليتك».

وتعتبر الإساءة للأطفال من أخطر الجرائم التي أخذت بالتزايد في بعض المجتمعات في أنحاء متفرقة من العالم وهي تندرج ضمن التعدي على حقوق الأطفال ولها عواقب خطيرة لا تعود على الطفل المعتدى عليه فحسب وإنما تنعكس آثارها على المجتمع ككل كما أن آثارها السلبية قد تلازم الطفل في جميع مراحل حياته، حيث تؤثر على تنشئته وتعليمه وسلوكه.

صحة نفسية

وقالت هنادي اليافعي رئيسة اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل إن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تسعى من خلال الحملة لمواصلة العمل ضمن المنظومة الكبيرة التي أسستها سموها في الشارقة لتوفير بيئة صديقة للطفل والأسرة.