مركز خدمات في وادي أصفني برأس الخيمة مارس المقبل

أعلنت بلدية رأس الخيمة افتتاح مركز جديد للخدمات الشاملة، بمنطقة وادي أصفني خلال شهر مارس المقبل، ويضم الدوائر المحلية لتقديم الخدمات المواطنين في المناطق الجنوبية للإمارة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة حددت شهر مارس المقبل لافتتاح مبنى الخدمات الشاملة للدوائر المحلية في الإمارة، بهدف رفع مستوى العمل الحكومي بالإمارة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المركز الجديد في منطقة وادي أصفني يهدف إلى توحيد الخدمات في مكان واحد، تسهيلاً للمراجعين من أهالي تلك المناطق من التنقل بين الدوائر الحكومية في إمارة رأس الخيمة، حيث تم التواصل والتنسيق مع الدوائر المحلية، والوزارات الاتحادية، للوقوف على احتياجاتهم من ناحية المساحات المطلوبة داخل المبنى.

مكاتب جديدة

من جانبه أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة حجزت موقعاً داخل مركز الخدمات الشاملة بوادي أصفني ليضاف إلى فرع الدائرة بمنطقة المنيعي مخصص لتقديم خدمات الدفان وصيانة الشوارع ومجهز بالآليات والتناكر لسحب مياه الأمطار، التي تشهدها تلك المناطق، إضافة لافتتاح فرع ثالث بمنطقة شوكة لتقديم جميع الخدمات الدائرة لأهالي المناطق الجنوبية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توسيع رقعة نشاطها ليمتد الى مختلف مناطق الإمارة، بهدف تسهيل خدمة المراجعين وتخفيض الأعباء عليهم دون الحاجة لقطع المسافة لمراجعة المركز الرئيس لتقديم أو متابعة طلباتهم، وذلك في إطار النهضة الشاملة، التي تشهدها الإمارة، وخاصة من الناحية السياحية التي تتميز بها هذه المناطق من مناظر طبيعية جميلة.