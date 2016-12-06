هيئة تنمية المجتمع تحتفي بالمتميزين في «دبي للتطوع»

نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي حفلا لتكريم المتطوعين المتميزين في برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة وللتنويه بالمردود الإيجابي للعمل التطوعي على المؤسسات والأفراد وذلك بمناسبة يوم التطوع العالمي.

حضر الحفل حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع وعيسى علي الزعابي نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي وعدد كبير من مسؤولي هيئة تنمية المجتمع وغرفة دبي إضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة في برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة والمتطوعين المسجلين في البرنامج.

وخلال الحفل كرمت هيئة تنمية المجتمع أبرز المتطوعين في برنامج دبي للتطوع - التابع للهيئة وعلى رأسهم المتطوعة المتميزة عائشة الحمادي والتي حققت خلال أقل من عام 472 ساعة تطوعية. كما كرمت الهيئة والد المتطوع المرحوم محمد أهلي والذي كان من أنشط المتطوعين لديها قبل أن توافيه المنية في حادث مروري قبل بضعة أشهر.

كبار السن

كما كرّمت هيئة تنمية المجتمع ستة من كبار السن المتطوعين بشكل متكرر في برنامج دبي للتطوع منوهة بأهمية استثمار خبرات كبار السن في العمل المجتمعي بما يعزز من اندماجهم بالمجتمع ويساهم في نقل خبراتهم ومعارفهم المتراكمة فيما حصل 13 متطوعا من برنامج دبي للتطوع على تكريم فئة المتطوعين الفعالين لدى الهيئة تنويها بجهودهم الحثيثة لإنجاح فعاليات الهيئة وفعاليات الجهات المسجلة لديها.

كما كرمت هيئة تنمية المجتمع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وإكسبو 2020 وهيئة دبي للثقافة والفنون باعتبارها أبرز الجهات المسجلة لديها في برنامج دبي للتطوع والداعمة لأنشطة التطوع في دولة الإمارات.