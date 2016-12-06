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مناقصة لمشروع تحلية مياه بطاقة 45 مليون غالون يومياً في أم القيوين

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تلقى مقاولون دعوة لتقديم مقترحاتهم لإقامة محطة تحلية للمياه بطاقة 45 مليون غالون يومياً في إمارة أم القيوين، وذلك بحسب موقع «ميد»، ووفقاً لمصادر مقربة من المشروع، فإن وثائق المناقصة أصدرت، ومنح المطورون مهلة حتى 21 مارس 2017 لتقديم عروضهم.

وكانت «ميد» ذكرت في سبتمبر أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (فيوا) أهلت 14 مجموعة للمشاركة في المناقصة الخاصة بمحطة التحلية المقررة.

وبموجب مشروع محطة تحلية المياه المستقل التي تعمل بالتناضح العكسي، فإن (فيوا) ستعيّن مطوراً لتشكيل شركة استثمارية ذات غرض خاص للدخول في اتفاقية شراء للماء، وتوريد للطاقة الطويلة الأجل.

 

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