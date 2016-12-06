بدء المرحلة الثانية من المسح الميداني لمساكن العمال في الشارقة

بدأت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة المرحلة الثانية من حملة المسح الميداني لمساكن العمال في منطقة الصجعة الصناعية بالإمارة، بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى، التي شملت مسح منطقة الصجعة، بهدف تحديد جميع بيانات المساكن العمالية ومواقعها من خلال أحدث التقنيات وتطبيقات تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الذكية، لإجراء المسوحات الخاصة بالمساكن العمالية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة لتوفير أفضل الخدمات لقطاع العمل والعمال في الإمارة، بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة والمعتمدة في الدولة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وبهذه المناسبة قال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: «بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من حملة المسح الميداني لمساكن العمال في منطقة الصجعة الصناعية، والتي تضمنت مسح المنطقة ومعرفة أماكن وجود العمال وإحصائها، وتحديد كل ذلك ضمن قاعدة بيانات تفصيلية».

تعزيز العمل

وأكد القصير أن انطلاق حملة المسح الميداني، جاء متماشياً مع سعي الهيئة الدائم إلى تعزيز بيئة العمل في إمارة الشارقة، من خلال توفير كل ما من شأنه دعم أصحاب العمل والعمال، بما تتيح لهم العمل في ظروف تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، لضمان المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية للشارقة ودولة الإمارات، وذلك نظراً لما لسكن العمال من أهمية كبيرة في مكونات بيئة العمل في الإمارة والمناطق الصناعية التي تحتضنها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من مثل هذه الحملات، يكمن في دراسة احتياجات المناطق الصناعية وساكنيها من العمال، من خدمات ومرافق عامة، ثم تقديم التقارير.

وتتضمن أعمال المرحلة الثانية من الحملة الوقوف على أوضاع العمال المعيشية بدقة، بالتحقق من حالة السكن والطاقة الاستيعابية له، ومدى مطابقة المباني لمعايير السلامة المطلوبة، سواءً من حيث مواد البناء المستخدمة، أو سلامة شبكات المياه والكهرباء.