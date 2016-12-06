«أبوظبي للمعاشات» ينظم ورشة إدارة المشاريع

عقد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ورشة عمل حول إدارة المشاريع لغير المتخصصين حضرها أكثر من 40 ممثلاً عن الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرة جلسات المعرفة التي أطلقها مكتب برنامج أبوظبي للتميز في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف الورشة إلى تبادل المعرفة مع المؤسسات الحكومية المختلفة واستعراض تجربة الصندوق في إدارة المشاريع المختلفة، حيث استهدفت هذه الورشة الموظفين غير المتخصصين في إدارة المشاريع والذين تتطلب طبيعة عملهم إدارة بعض المشاريع الداخلية للمؤسسات.

وأكد حسين الموسوي مدير إدارة تقنية المعلومات، على «أن إدارة المشاريع في الصندوق تتم وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال».