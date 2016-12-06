فرع «الهلال الأحمر» في عجمان يعزز إسعاد المرضى

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية، «مبادرة إسعاد المرضى»، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وقام متطوعو الفرع في إطار المبادرة بزيارات لمرضى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد العام بعجمان، ومستشفى خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال، وتوزيع الهدايا عليهم، والاطمئنان إلى صحتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ونشر السعادة والابتسامة على وجوههم.

تأتي هذه المبادرة لتعكس القيم النبيلة لمجتمعنا الإماراتي النابعة من التعاليم الإسلامية، لتساعد المريض وتدعمه نفسياً، مما يسهم في سرعة علاجه وخروجه من المستشفى، إضافة إلى دورها في تعزيز الجوانب النفسية، لقبول المرض ومواجهته، والتحلي بالإرادة والصبر، خاصة لدى المصابين ببعض الأمراض المستعصية.

من جهتهم، قال المتطوعون إن العمل التطوعي يزرع السعادة في نفوس الآخرين من غير مقابل، ويعزز القيم الإنسانية.