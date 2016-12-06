أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فرع «الهلال الأحمر» في عجمان يعزز إسعاد المرضى

Google+ Print

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية، «مبادرة إسعاد المرضى»، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وقام متطوعو الفرع في إطار المبادرة بزيارات لمرضى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد العام بعجمان، ومستشفى خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال، وتوزيع الهدايا عليهم، والاطمئنان إلى صحتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ونشر السعادة والابتسامة على وجوههم.

تأتي هذه المبادرة لتعكس القيم النبيلة لمجتمعنا الإماراتي النابعة من التعاليم الإسلامية، لتساعد المريض وتدعمه نفسياً، مما يسهم في سرعة علاجه وخروجه من المستشفى، إضافة إلى دورها في تعزيز الجوانب النفسية، لقبول المرض ومواجهته، والتحلي بالإرادة والصبر، خاصة لدى المصابين ببعض الأمراض المستعصية.

من جهتهم، قال المتطوعون إن العمل التطوعي يزرع السعادة في نفوس الآخرين من غير مقابل، ويعزز القيم الإنسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية