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مناقصة بناء حزمة أنفاق في جبل علي

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قالت «ميد» إن بلدية دبي دعت مقاولين متأهلين لتقديم مقترحاتهم لحزمة أنفاق في مشروع تصريف مياه الأمطار في جبل علي.

وأضافت أن البلدية حددت موعد التسليم في 2 أبريل 2017 لحزمة النفق الرئيسي الذي يبلغ طوله 12كم. والحزمة المعروفة باسم الحزمة 3، تعد واحدة من ثلاث حزم رئيسية خطط لها في شبكة تصريف مياه الأمطار.

أما حزمة النفق الرئيسي الثانية فتضم نفقاً أفقياً بطول 11.5كم، ويتوقع طرحه للمناقصة في أبريل 2017. وقد تأهلت للحزمتين 2 و3 ثماني شركات.

والحزمة الثالثة والمعروفة بالحزمة 1 فتتضمن محطة ضخ، وتأهلت لها خمس شركات.

 

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