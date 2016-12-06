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الإسماعيلى يمنح لاعبيه راحة سلبية قبل الاستعداد للداخلية

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الإسماعيلى يمنح لاعبيه راحة سلبية قبل الاستعداد للداخلية الإسماعيلى يمنح لاعبيه راحة سلبية قبل الاستعداد للداخلية

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

قرر أشرف خضر منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مواجهة وادى دجلة أمس الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدورى ، لاسيما أن لاعبيه لم يحصلوا علي راحة منذ عودة مسابقة الدورى عقب انتهاء مباراة الوطنى أمام غانا بتصفيات إفريقيا بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات المتتالية بجدول المسابقة ، علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية بالجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى.

وشدد خضر على أنه ينوي منح الفرصة لكل اللاعبين خلال الفترة القادمة للوقوف علي مستوي كل اللاعبين الاحتياطيين الذين لم يحصلوا علي فرصة المشاركة خلال المباريات القادمة ، مشيرا إلى أن ضغط المباريات حرمه من منح الفرصة للاعبين البعيدين عن المشاركة ، خاصة أن نتائج الدراويش لم تكن على ما يرام في المباريات الماضية.

 


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