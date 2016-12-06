عصام الحضرى: كنت باهرب من المدرسة علشان ألعب كورة ووالدى حرق ملابسى

كتب إبراهيم حسان

كشف عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة والمنتخب الوطنى، عن بداية مشواره مع كرة القدم، قائلًا: "كنت طالب فاشل ولا أحب سوى لعب الكورة، وكنت باهرب من المدرسة علشان ألعبها"، مشيرا إلى أن والده رفض هذا الأمر مطلقًا، وكان يحرق له ملابس الرياضية، موضحًا أن والدته كانت تقدم له المساندة متابعًا: "كانت بتساندنى وبتدارى عليا".

وأضاف الحضرى، خلال لقائه ببرنامح "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قائلًا: "الكرة كانت حياتى، وكنت باخد الكتب وأعمل كأنى رايح المدرسة عشان أعرف ألعب كورة، وكنت بنط من البلكونة على ملعب فى مركز شباب كفر البطيخ، وادخل ألعب هناك وبعد ما أخلص أنزل فى الترعة عشان لبسى ينضف من التراب وأرجع بيه البيت نضيف أنشره والبس لبس تانى وأطلع للحاج".

وأشار حارس مرمى وادى دجلة والمنتخب الوطنى، إلى أنه لعب مع الناشئين بمركز شباب كفر البطيخ، وكان يأتى أشخاص لاختيار لاعبين صغار السن، وتم اختياره معهم للعب فى نادى دمياط.