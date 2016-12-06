أمن الأقصر يضبط عامل وعاطل بحوزتهما بندقية آلى و24 قطعة حشيش بـ"القرنة"

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في القبض علي عاطلين بحوزتهما بندقية آلية و24 قطعة من مخدر الحشيش بمدينة القرنة، يأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء عصام الحملي مدير أمن الاقصر بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف ضبط الخارجين عن القانون.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط "أ.م.ح" 37 سنة عامل وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39، بالخزينة الخاصة بها، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، كما تم ضبط "ع.ح.أ" 24 سنة عاطل، وبحوزته 24 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 595 وهاتف محمول ودراجه بخارية بدون لوحات، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته في المواد المخدرة والهاتف المحمول وسيلة اتصاله بعملائه والدراجة البخارية وسيلة انتقاله، حرر محضر لكل وقعة علي حده وتولت النيابة العامة التحقيق.