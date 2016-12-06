أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الأقصر يضبط عامل وعاطل بحوزتهما بندقية آلى و24 قطعة حشيش بـ"القرنة"

Google+ Print
أمن الأقصر يضبط عامل وعاطل بحوزتهما بندقية آلى و24 قطعة حشيش بـ"القرنة" أمن الأقصر يضبط عامل وعاطل بحوزتهما بندقية آلى و24 قطعة حشيش بـ"القرنة"

>الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في القبض علي عاطلين بحوزتهما بندقية آلية و24 قطعة من مخدر الحشيش بمدينة القرنة، يأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء عصام الحملي مدير أمن الاقصر بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف ضبط الخارجين عن القانون.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة  القرنة من ضبط "أ.م.ح" 37 سنة عامل وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39، بالخزينة الخاصة بها، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، كما تم ضبط "ع.ح.أ" 24 سنة عاطل، وبحوزته 24 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 595 وهاتف محمول ودراجه بخارية بدون لوحات، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد  المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته في المواد المخدرة والهاتف المحمول وسيلة اتصاله بعملائه والدراجة البخارية وسيلة انتقاله، حرر محضر لكل وقعة علي حده وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365