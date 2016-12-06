أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص بمصر القديمة 4 أيام

Google+ Print
حبس عاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص بمصر القديمة 4 أيام حبس عاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص بمصر القديمة 4 أيام

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة فرد خرطوش بدون ترخيص، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات فى الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها.

ترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام عاطل بالاتجار فى البيرة داخل منزله بدون ترخيص وبثبوت صحة المعلومات، وإذن النيابة، تمكنت قوة من ضباط القسم من القبض على المتهم داخل منزله وبحوزته 9 صناديق من البيرة، كل صندوق به 24 زجاجة، وتم ضبط فرد خرطوش و 4 طلقات بدون ترخيص، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية