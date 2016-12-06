حبس عاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص بمصر القديمة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة فرد خرطوش بدون ترخيص، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات فى الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها.

ترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام عاطل بالاتجار فى البيرة داخل منزله بدون ترخيص وبثبوت صحة المعلومات، وإذن النيابة، تمكنت قوة من ضباط القسم من القبض على المتهم داخل منزله وبحوزته 9 صناديق من البيرة، كل صندوق به 24 زجاجة، وتم ضبط فرد خرطوش و 4 طلقات بدون ترخيص، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .