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رئيس "المصرى": نحن أكبر من الإنسحاب رغم أننا أكثر ناد تعرض للظلم

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رئيس "المصرى": نحن أكبر من الإنسحاب رغم أننا أكثر ناد تعرض للظلم رئيس "المصرى": نحن أكبر من الإنسحاب رغم أننا أكثر ناد تعرض للظلم

>كتب أحمد طارق

أكد سمير حلبية، رئيس نادى المصرى البورسعيدى، أن إجماع الأندية على الشكوى من الأداء التحكيمى، يدل على عدم انحيازهم لنادى بعينه على حساب أخر، وأردنا أن نلفت النظر لتلك الأخطاء حتى يتم التصدى لها من قبل اتحاد الكرة فى أسرع وقت.

 

أوضح حلبية، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار " أنه لن ينسحب من مسابقة الدورى العام، كما لم ينسحب أى نادى أخر، مشيراً إلى ضرورة تهيئة المناخ الصحى للحكام حتى يتسنى له العمل بنجاح.

 

قال رئيس المصرى: "إحنا أكثر نادى تعرض للظلم التحكيمى، لكن إحنا أكبر من أننا نعترض، وعايزين التحكيم يكون أقوى من اللاعبين والأندية، ويكن على أعلى مستوى، لان الحكم بمثابة القاضى، ويجب أن يتم الالتفات لمرتبه وثقافته، ودراسته للقوانين.. ويجب أن تكون منظومة التحكيم مضبوطة بنسبة 100% قبل اتخاذ قرار عودة الجماهير".

 


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