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ميدو يطالب الجبلاية بالإستعانة بخبراء أجانب لإنهاء أزمات الحكام

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ميدو يطالب الجبلاية بالإستعانة بخبراء أجانب لإنهاء أزمات الحكام ميدو يطالب الجبلاية بالإستعانة بخبراء أجانب لإنهاء أزمات الحكام

>كتب أحمد طارق

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه تحدث مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو المجلس، بشأن أزمة التحكيم التى أشعلت مسابقة الدورى العام.

 

أوضح ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أنه قدم خطة لمسئولى الجبلاية، من أجل تطوير الحكام، وهى استغلال فترة توقف الدورى المقبلة، والاستعانة بخبراء تحكيم أجانب، مع إعداد معسكرات لتطوير أداء حكامنا، ومستواهم الفنى والبدنى فى أسرع وقت ممكن.

 

وأردف المدير الفنى لوادى دجلة، أن أخطاء التحكيم أصبحت كثيرة وواضحة جداً، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الأندية فى الوقت الحالى وتحمل تلك الأخطاء للوصول بسلام إلى فترة التوقف، والتى سيتم خلالها تطوير أداء الحكام، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من الحكام المصريين مبشرين وجيدين جداً، وينقصهم التطوير فقط.


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