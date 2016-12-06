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سقوط تاجرى مخدرات وبحوزتهما 20 طربة حشيش بالبحيرة

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سقوط تاجرى مخدرات وبحوزتهما 20 طربة حشيش بالبحيرة سقوط تاجرى مخدرات وبحوزتهما 20 طربة حشيش بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

تمكن رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، قبل قليل من ضبط تاجرين مخدرات وبحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الإتجار بالبحيرة.

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بقيام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا ) بضبط كل من "أحمد ع م أ" عاطل ومقيم عزبة الحوشى بندر دمنهور، "محمود س م" عاطل ومقيم شارع المعهد الدينى بندر دمنهور حال إستقلالهما السيارة رقم 7142 ب د س  "ملاكى” ماركة لادا بيضاء اللون بالطريق الزراعى السريع بمدخل طريق حوش عيسى دائرة المركز وبحوزتهما (20) طربة كاملة لمخدر الحشيش، مبلغ (150) جنيها، عدد (2) هاتف محمول.

 

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما والسيارة لترويج المخدرات.

 

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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