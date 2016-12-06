أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. غير خطة عملك قبل الوقوع فى الأخطاء

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. غير خطة عملك قبل الوقوع فى الأخطاء حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. غير خطة عملك قبل الوقوع فى الأخطاء

>

يعد برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء والطابع المحافظ والطموح الشديد، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجدى، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى :

كنت تحصل على رسائل ربانية عن طريق أحد المقربين منك، فكن متقبلا لها واسترشد بها فيجب تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب الخطأ الذى لا يمكن التراجع عنه، ومع ذلك الوضع المالى والنفقات تكون متوازنة، كما أن تدفق مفاجئ للدخل من مصادر غير متوقعة.

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

تشهد اليوم تدخلات من الغرباء فى شئونك ورغم ذلك تكون قادراً على اقناعهم بسهولة وعليك ان تتأكد انك بحاجة للنزهة فى الهواء الطلق.

 

الجدى على الصعيد الصحى :

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصاً على الطريق لذا كن حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لتتجنب وقوع فقليل من الاهتمام يجنبك متاعب كبرى.

 

توقعات علماء الفلك :

كن مهذب ومحترم تجاه معتقدات الآخرين، كما أنك فى طريق النجاح، كما أن لديك تسير بكل حماس ونشاط ولكن لا يمكن التنبؤ بالغقبات التى قد تواجهك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى