حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. غير خطة عملك قبل الوقوع فى الأخطاء

يعد برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء والطابع المحافظ والطموح الشديد، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجدى، حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى :

كنت تحصل على رسائل ربانية عن طريق أحد المقربين منك، فكن متقبلا لها واسترشد بها فيجب تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب الخطأ الذى لا يمكن التراجع عنه، ومع ذلك الوضع المالى والنفقات تكون متوازنة، كما أن تدفق مفاجئ للدخل من مصادر غير متوقعة.

الجدى على الصعيد العاطفى :

تشهد اليوم تدخلات من الغرباء فى شئونك ورغم ذلك تكون قادراً على اقناعهم بسهولة وعليك ان تتأكد انك بحاجة للنزهة فى الهواء الطلق.

الجدى على الصعيد الصحى :

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصاً على الطريق لذا كن حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لتتجنب وقوع حوادث فقليل من الاهتمام يجنبك متاعب كبرى.

توقعات علماء الفلك :

كن مهذب ومحترم تجاه معتقدات الآخرين، كما أنك فى طريق النجاح، كما أن لديك تسير بكل حماس ونشاط ولكن لا يمكن التنبؤ بالغقبات التى قد تواجهك.