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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هدية من شخص غير متوقع

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هدية من شخص غير متوقع حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هدية من شخص غير متوقع

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التفاؤل، الصراحة، الاندفاع، من أكثر الصفات التى تميز أبناء برج القوس، والذى نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لهم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

اليوم سيشهد لقاء مع شريك الحياة، تتحدثوا سويًا عن مستقبل العلاقة العاطفية، كذلك ستتحرر من الخوف مؤخًرا وتبدأ فى الحديث معه بشأن كل الأمور التى تزعجك منه.


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برج القوس على الصعيد المهنى..

على الرغم أن راتبك لن يتأثر، إلا أن مهامك فى العمل ستكون أكبر بكثير مما كانت عليه فى الفترة الماضية، فهى فرصة جديدة للظهور على السطح من جديد، هذه الفرصة التى ستكون نقطة تحول كبيرة فى حياتك المهنية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

ستتخذ قرارات هامة اليوم بشأن أوضاعك الصحية، ربما ستقلع عن التدخين أو حتى ستهتم أكثر بالعادات الصحية للطعام، كما من المتوقع أن تهتم بلياقتك البدنية أكثر من ذلك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

اليوم حافل بشكل كبير، ربما ستحصل على هدية من شخص غير متوقع، كما أنك شريك الحياة سيخبرك بأمور ستغير مجرى حياتكما إلى الأبد.


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مصر 365

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