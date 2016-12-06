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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة مالية

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة مالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة مالية

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نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

تقضى اليوم وقت ممتع مع شريك الحياة وأسرتك الصغيرة، بعيدًا عن التوتر والقلق الذى سيطر عليك فى الفترة الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن تأخذ قرار هام فى حياتك من شأنه أن يؤثر عليك بشكل إيجابى وعلى حياتك العاطفية كذلك.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

ستحصل على مكافأة مالية من العمل، ولكنك ستكون مبذر اليوم بشكل كبير، ستبدد الكثير من الأموال، كما أنه من المتوقع أن تحدث كثير من التغيرات فى العمل بسبب تصرفاتك وعلاقاتك بمديرك فى الفترة الأخيرة، فقط توخى الحذر.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى..

مزاج سيئ، وآلام فى المعدة، هذه أحوالك الصحية اليوم، ربما تحتاج إلى تعديل النظام الغذائى الخاص بك، وتتدارك كافة الأمور التى أزعجتك فى مؤخرًا لأن صحتك هى أهم شئ يجب أن تحرص عليه.

 

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.


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مصر 365

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