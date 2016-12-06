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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقين بأنفسهم أكثر الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

زميل لك فى العمل سيلفت انتباهك إليه ويعبر لك عن مشاعره اتجاهك، وعلى الرغم من أنه يحبك إلا أن هذه العلاقة لن تكون مناسبة إليك وهو ما سيجعلك ترفضها ولكنك ستواجه أزمة فى كيفية إخبار الطرف الأخر بحقيقة مشاعرك.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى...

التزامك لفترة طويلة فى العمل، وصبرك على الضغوط اليومية، سيكون له مردود إيجابى عليك، وستكون بداية نحو تحقيق المزيد من أحلامك المهنية التى طالما حلمت بها منذ فترة طويلة.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى تحسين لياقتك البدنية، سيكون هناك شخص مهم قادر على أن يلهمك بأفضل طريقة للحصول على جسد خالِ من كذلك ستبدأ فى إتباع نظام غذائى صحى يساعدك فى الحفاظ على اللياقة البدنية.

 

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة يحتاجوا إلى نفس الاهتمام.


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مصر 365

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