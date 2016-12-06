حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعامل بعقل مفتوح وسوف تجنى ثمار تعبك بالعمل

يعد برج الدلو من الأبراج الهوائية التى تتسم بالرقى والطموح والحس الفنى، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى :

كنت تنجذب بشكل تلقائى إلى القوة والسلطة وهذا الأمر جعلك دائما تعمل بطرية مركزة، وقد كنت تحمل كل ما تبذلونه من عمل وتجنى ثمار سعيك، ومن الضرورى أن تعمل لعقل مفتوح فى مكان العمل وسوف تحصل على عوائد أفضل بكثير عمن حولك.

الدلو على الصعيد العاطفى :

أنت فى الطريق لفهم ما تريد ونتوقع من علاقتك أن أهدافك لا تتزامن مع شريك حياتك ومع ذلك قبل اتخاذ خطوة جذرية يجب أن تحاول لترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار القوى الخاص بك.

الدلو على الصعيد الصحى :

اليوم تعيش شعوراً بكونك أكثر حيوية ونشاطاً، كما لديك هواية جديدة قد تنجذب إليها وأن تجد نفسك منغمساً فيها وهذا مؤشر إيجابى للغاية بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك :

نتوقع أن تصادفك اليوم انباء طيبة من المؤكد أن تجلب ابتسامة على شفتيك كما تسيل الدموع على عينيك ومن المتوقع أيضا أن تحيط بها الأهل والأصدقاء.