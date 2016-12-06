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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن هناك فرصا لمضاعفة دخلك الشهرى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن هناك فرصا لمضاعفة دخلك الشهرى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن هناك فرصا لمضاعفة دخلك الشهرى

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالجانب العملى يؤكد أنه يوم مناسب لك اذا كنت تفضل الاستثمارات والعقارات، و هناك فرص لمضاعفة دخلك الشهرى .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج اذا كان لديك تعامل فى العقارات و الاستثمارات فاليوم هو مناسب جدا بالنسبة لك ، فتعاملك بطريقة ذكية سيضيف لك الكثير .

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك تشعر بحالة من عدم التقدير من قبل الشريك لكن تجاهل شريكك لك يأتى بسبب تعامل بأنانية واضحة و تتجنب تحمل أى نوع من انواع المسئولية.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان حالتك الصحية تحتاج منك الكثير من الاهتمام ، فإهمالك الدائم لها يجعلك عرضه للمرض ، فبعد اصابتك المتكررة بالآلام الرقبة والظهر عليك زيارة طبيبك المختص .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن عليك انت اليوم لديك الكثير من الفرص لمضاعفة دخلك الشهرى، فإذا عرض عليك احدى المشروعات عليك ان تأخذ الموضوع وتفاصيله بعين الاعتبار .


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مصر 365

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