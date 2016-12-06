حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن حالتك المزاجية فى أفضل حال

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج العذراء لليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بالشق العملى أنت تحتاج هذه الفترة إلى العمل بنشاط مضاف ، كما أكد العلماء أن حالتك المزاجية فى أفضل حال.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تتعامل بحذر شديد فى مجال العمل ، و تضع خطة محكمة من اجل ميزانيتك ، فأنت تحتاج هذه الفترة إلى العمل بنشاط مضاف و التخلص تماما من القلق الغير مبرر.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء ودراسة علاقتك الخاصة مع الشريك وذلك لان العلاقة اصبحت متوترة للغاية.

الصعيد الصحى لمواليد برج العذراء

علماء الفلك يؤكدوا ان حالتك المزاجية فى أفضل حال وهو الامر الواضح بالنسبة لكل من حولك ، عليك ان تحافظ على ذلك لأطول فترة ممكنة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك أن عليك ان تكسر روتين حياتك الممل وذلك بالاقتراح على اصدقائك السفر لأى من الاماكن الساحرة ، او حضور احدى الحفلات الصاخبة بصحبتهم.