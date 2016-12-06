حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنه عليك الابتعاد عن التردد وتدعم علاقتك بالشريك

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بمجال العمل هناك حالة من الارتباك، ويؤكد العلماء على ضرورة اعطاء المزيد من الاهتمام لعائلتك والتى أهملت التعامل معها بنسبة كبيرة الفترة الماضية.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك حالة من الارتباك فى مجال العمل لكنك قادر على تخطيها بسهولة ، و قد تحصل على عرض للانضمام الى فريق عمل سيضيف لحياتك المهنى الكثير .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن قرارك نحو شكل علاقتك بالشريك أمر ضرورى ، فاعمل على التقرب منه و فهم وجهه نظره ودعم العلاقة وذلك حتى تصل للقرار السليم فى أسرع وقت و عليك بالابتعاد تماما عن " التردد".

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا ان حالتك الصحية تسير بخطى جيدة هذه الفترة، وعليك الاستفادة من ذلك بممارسة بعض التدريبات الرياضية بفترة الصباح وهى التى تضمن لك النشاط المضاعف .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن عليك ان تعطى المزيد من الاهتمام لعائلتك والتى أهملت التعامل معها بنسبة كبيرة الفترة الماضية .

من جهة أخرى هناك الكثير من التغيرات بعلاقتك مع من حولك عليك ان تتقبلها .