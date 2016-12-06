الأمن المغربى يلقى القبض على عنصرين مواليين لتنظيم "داعش" الإرهابى

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تمكن الأمن المغربى من ضبط عنصرين مواليين لتنظيم "داعش" الإرهابى، ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، اليوم الإثنين، أن التحريات الأولية أفادت بأن المشتبه فيهما المتشبعين بالفكر "الداعشي"، انخرطا كليًا فى الأجندة المعدة من طرف هذا التنظيم الإرهابى من خلال سعيهما للحصول على وصفات متعلقة بكيفية صناعة عبوة ناسفة؛ تحضيرًا لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف إحدى الأهداف الحساسة بالمغرب.

وأوضح البيان أنه سيتم تقديم المشتبه بهما أمام العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى معهما بمعرفة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.