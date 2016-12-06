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حمدان بن محمد: وحدتنا تتعب حاسدينا

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حمدان بن محمد: وحدتنا تتعب حاسدينا حمدان بن محمد: وحدتنا تتعب حاسدينا

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر صفحته في «أنستغرام» أبياتاً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية الشقيقة.

للــزعيــــم الـمُـلْـهِــم لشـعــبـه وللأمّــــه بــوادر

وانـت يـا سـلـمـان فـيــك الأوّلــه واللـي يــليها

ـ ـ

المليك اللي على صنع الحدث في الأرض بادر

والحـكـيـم اللـي إلـى جـات المصايب يحتويهـا

ـ ـ

مـرحـبـا بك من لفيت ارض الوفا حتى تــغـادر

ولــو تـغــادر ذكريـاتــك خـلّــدت بالعــز فـيـهـا

ـ ـ

نـادر وما تسـتـحـق مـن الـبـيـوت الا الـنــوادر

البـيـوت اللـي في مدحك تحترمها سامـعـيـهـا

ـ ـ

أثـبـتـت كـل الوقــائـع واكّــدت كـل الـمصــادر

إن وحــدتــنــا وهــيـبتـنـا تتــعّــب حـاسـديـهـا

ـ ـ

وان ولاء شـعـوبـنـا لشـيـوخـهـا هالوقــت نـادر

عـلّـم اللي ينتقص فأهـل الخــلـيـج ويـزدريـهـا

ـ ـ

قـدرة الله غالـبـه عـلـى مـكــايــد كـــل غــــادر

والعـروبـه واهـلهـا علـى هــدي سـنّــة نـبــيـهـا

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