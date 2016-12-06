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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة جيدة فى الطريق إليك

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة جيدة فى الطريق إليك حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة جيدة فى الطريق إليك

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يعرف ابنائه بحبهم للمثابرة والإصرار حتى يصلوا للنجاح الذى يريدونه وانهم يتمتعون بقدر كبير من الدأب وقوة الإرادة، ولكن يعيبهم العند خاصة فى ما يتعلق باتخاذ القرارات والتراجع عنها.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

هناك فرصة متميزة فى طريقها إليك تمكنك من إنهاء المهام العالقة التى لم تتمكن من إنجازها فى السابق، فحاول الاستفادة بشكل كامل من هذه الفرصة حتى لو اضطررت إلى التخلى عن طريقتك التقليدية فى العمل وحاول ان تستثمر فى الوقت قدر الإمكان.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

دائمًا ما كنت أرعن ومتهور فى ما يخص الحب والتوفيق والحظ خدمك فى الماضى ولكن فى الفترة المقبلة تحتاج إلى ترجيح العقل والتفكير بجدية فى العلاقة العاطفية لأنها يمكن أن تشهد تطورًا خطيرًا.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى إعادة النظر فى الروتين الذى اعتمدته لفقدان الوزن فهو قد يعرض صحتك للكثير من المخاطر انت فى غنى عنها، وفكر أكثر فى نظام يعتمد على ممارسة الرياضة بشكل كبير فأنت بحاجة إلى الحركة والنشاط.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

من الممكن أن تعقد واحدة من أكبر الصفقات المهمة لديك اليوم سواء على الصعيد المهنى أو العاطفى وتحتفى فى نهاية اليوم بما حققته من إنجازات وبالاختيارات الصائبة التى اتخذتها خلال الفترة الأخيرة والتى تتضح لك نتائجها اليوم.


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مصر 365

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