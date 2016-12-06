حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أعد النظر فى علاقتك العاطفية

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز أبنائه بطاقتهم الجمة وقدرتهم الفذة على التكيف مع أى ظروف تطرأ عليهم لكن إلى جانب عيبهم الشهير وهو المزاجية وتغير الرأى يعيبهم أنهم مندفعين أحيانًا.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تقضى فى العمل وقتًا أكثر من المعتاد فى الأيام القليلة الماضية ويشوب أسلوبك فى العمل بعض الحذر حيث تعيد تفحص ما أنجزته من مهام وهو ما يستغرق منك الكثير من الوقت ولكنه يجنبك الكثير من المشاكل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء ودراسة العلاقة العاطفية التى تعيش فيها الآن فى ضوء من الهدوء والتفكير الموضوعى لأنك فى الماضى وبدفع من عاطفك الملتهبة تجاهلت الكثير من المعلومات التى عرفتها عن شريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

يجب عليك أن تذهب للفحص الطبى خاصة إن لاحظت اضطرابات فى سرعة نبضات القلب او مشاكل فى مستوى السكر وضغط الدم وكن أكثر حذرًا فى ما يخص نظامك الغذائى

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تشعر بالسعادة والثقة ولغة جسدك تعكس هذا كثيرًا مما يجعلك تحرز تقدمًا فى العمل وتكسب أرضا جديدة بسبب الانطباعات الجيدة التى تتركها فى المحيطين بك خاصة رؤساء العمل فحافظ على هذا.