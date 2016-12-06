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تحديد موعد إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى خلال أيام

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تحديد موعد إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى خلال أيام تحديد موعد إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى خلال أيام

>كتب أحمد حسن

كشف المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أنه سيتم تحديد إجراء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعى خلال أيام.

 

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحديد مواعيد إجراء القرعة مرتبط بالأيام الشاغرة باستاد المقاولين العرب، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الهيئة وبنك التعمير والإسكان لتحديد المواعيد وإعلانها.

 

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 56 ألف قطعة أرض كقرعة تكميلية للخاسرين ولم يوفقهم الحظ للمتقدمين لقرعة الـ21 ألف قطعة أرض، والتى تضمنت أراضى اسكان اجتماعى، وأراضى إسكان متميز، وأراضى إسكان فاخر.

 

وكان المهندس طارق السباعى، قد أكد أنه تم تحديد يوم الخميس المقبل، كموعد لإجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لحجز الوحدات السكنية بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، التى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 16/10/2016 وحتى 30/10/2016، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة حتى يوم الأحد الموافق 18/12/2016.


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