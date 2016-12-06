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"المقاولون العرب" : نحن ضد هوجة الانسحابات وما يحدث مهزلة

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"المقاولون العرب" : نحن ضد هوجة الانسحابات وما يحدث مهزلة "المقاولون العرب" : نحن ضد هوجة الانسحابات وما يحدث مهزلة

>سليمان النقر

انتقد المهندس محمد عادل المشرف على بالمقاولون العرب، الحملة الشرسة التي يشنها عدد من الأندية ضد الحكام والتهديد بالانسحاب الدورى اعتراضا على ذلك، قائلا "انا ضد التلويح بالانسحاب والهجوم على الحكام وما يحدث مهزلة ومش كل ما يحصل مشكلة من حكم مطالب بإقالة رئيس اللجنة والا يبقي كده هنجيب رئيس لجنة كل يوم".

 

قال عادل في تصريحات خاصة ان ما يحدث يعكر صفو الشارع الرياضى ومن شأنه الضغط على اتحاد الكرة، مطالبا مجلس الجبلاية بأن يكون له دور فعال في تلك الأزمة وان تكون له شخصية قوية.

 

رفض المشرف على بالمقاولون الانصياع وراء تلك الحملة غير المبررة مؤكدا أن فريقه لن يشارك فى مثل هذه المهزلة.


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