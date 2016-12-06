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كامل الوزير لعمرو أديب: الرئيس وجهنى لتطوير محطة أسوان بعدما شاهد صورها

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كامل الوزير لعمرو أديب: الرئيس وجهنى لتطوير محطة أسوان بعدما شاهد صورها كامل الوزير لعمرو أديب: الرئيس وجهنى لتطوير محطة أسوان بعدما شاهد صورها

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه كان يتابع البرنامج وفوجئ بنشر صور خلال البرنامج لمحطة قطار أسوان من خلال سياح من دولة اليابان، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح طلب منه الاتصال بالبرنامج وأعطاه توجيهاً بعدما شاهد الصور، مشيرا إلى أن الرئيس تابع كارثة محطة أسوان من خلال عرض الصور، وطلب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع السكة الحديد، لتطوير المحطة وإنهاء أعمال الترميم بها.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب المذاع على قناة ON E، أن رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ العمل من الغد، وفى نهاية شهر يناير المقبل ستسلم المحطة لتكون من أجمل محطات السكة الحديد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على نفقة القوات المسلحة بالتنسيق مع السكة الحديد، وسيكون بشكل يليق لمصر، وهدية من القوات المسلحة والرئيس لشعب أسوان.

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