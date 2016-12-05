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أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016

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أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016 أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016

>كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016 ثلاث مباريات بالدورى المصرى بين المقاولون وطنطا، الإسماعيلى ووادى دجلة، والنصر للتعدين وطلائع الجيش ضمن الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز.

 

استطاع فريق المقاولون العرب الفوز على طنطا بهدف نظيف أحرزه محمد فضل فى الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر للدورى.

الإسماعيلى يتعادل مع دجلة 1 / 1

تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز محمد هلال للفريق الدجلاوى وتعادل حسنى عبد ربه للدراويش.

الجيش يفوز على النصر للتعدين 2 / 0

واصل فريق طلائع الجيش سلسلة نتائجه الجيدة وحقق فوزا غاليا على النصر للتعدين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد أسوان الرياضة ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر للدورى.


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