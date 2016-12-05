أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، التعادل مع دجلة بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ13 بالدورى.

القيصر ينقذ الإسماعيلى من السقوط أمام دجلة ويقوده للتعادل الخامس

تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز محمد هلال للفريق الدجلاوى وتعادل حسنى عبد ربه للدراويش.

عمورى وعطية يقودان هجوم الإسماعيلى أمام دجلة

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، تشكيل فريقه الذى سيواجه وادى دجلة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام.

اليوم .. الإسماعيلى يستدرج وادى دجلة فى "مواجهة متكافئة"

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام ففى تمام الخامسة عصراً يستضيف ستاد الاسماعيلية المواجهة الثانية بين الإسماعيلى ووادى دجلة، فى لقاء متكافئ للغاية لاسيما أن الفريقين تعادلا فى الجولة الماضية، حيث تعادل الدراويش مع المقاولون بهدفين لكل فريق وتعادل دجلة مع الزمالك بهدفين لكل فريق.

الإسماعيلى يتعاقد مع مدافع الزمالك الشاب

نجح مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع على حسين مدافع فريق منتخب الشباب والزمالك لتدعيم صفوف الدراويش خلال الفترة القادمة، نظرا لحاجته إلى التعاقد مع مدافع مميز، حيث أن اللاعب من مواليد 98.