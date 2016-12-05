أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 5 / 12 / 2016 .. الأبيض ينسحب رسمياً من الدورى

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 5 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان مرتضى منصور رئيس النادى تمسكه بعدم التراجع فى قرار عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، احتجاجاً على بعض القرارات التحكيمية فى مباريات البطولة ومنها مباراة الأهلى والمقاصة الأخيرة.

ننشر نص خطاب الزمالك للجبلاية.. عزل البلتاجى وشطب نور الدين أبرز المطالب

ينشر "اليوم السابع" نص خطاب نادى الزمالك فى أزمة الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، والذى تم إرساله لاتحاد الكرة، وتضمن مطالب القلعة البيضاء للاستمرار فى المسابقة، وأبرزها عزل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام وشطب إبراهيم نور الدين من سجلات التحكيم، والتحقيق مع أحمد الشيخ لاعب المقاصة.

مرتضى منصور: لا تراجع فى قرار انسحابنا من الدورى

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لا تراجع فى قرار إدارة قلعة ميت عقبة، عن الانسحاب من مسابقة الدورى العام، احتجاجاً على القرارات التحكيمية خلال إدارة مباريات المسابقة. قال رئيس نادى الزمالك فى تصريحات خاصة: "مش إحنا لوحدنا اللى بنشتكى من الأمر، ولم يحدث أى جديد حتى نتراجع عن القرار". وكان رئيس الزمالك قد أعلن عدم استكمال المسابقة بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية، التى شهدتها مباراة الأهلى والمقاصة بالأمس فى الجولة الـ13 فى الدورى.

تدريبات الزمالك.. جنش يواصل الغياب وستانلى يحصل على راحة

واصل محمود جنش حارس نادى الزمالك، انقطاعه عن تدريبات فريقه على خلفية أزمته الأخيرة منذ مغادرته معسكر مواجهة وادى دجلة، فى الأسبوع الـ12 بالدورى بدون الحصول على إذن من الجهاز الفنى، على خلفية اعتراضه على عدم مشاركته بشكل أساسى فى تلك المباراة. بينما قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، منح النيجيرى ستانلى مهاجم الفريق راحة سلبية من خوض التدريبات المقامة فى قلعة ميت عقبة، بعد وضع برنامج طبى له عقب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية فى مباراة الداخلية الأخيرة، فى الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة. من المقرر أن يخضع ستانلى لاختبار طبى غداً الاثنين، تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى طبيب نادى الزمالك، وذلك بعد تحسن حالته ليبدأ فى تنفيذ برنامجه العلاجى للعودة للفريق سريعاً.

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