«سامح عاشور»: نقابة المحامين لن تتخلى عن أعضائها

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن انصراف قوات الأمن المحيطة بمحكمة حلوان، في استجابة سريعة لمطالبة النقابة بذلك من قيادات الشرطة المعنية.

وأكد نقيب المحامين في بيان له، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام سيادة القانون ورفض أي مزايدة على دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها والتي لن تتخلى عن كفالة هذا الحق.

وقال «عاشور» إن النقابة ترفض أي إساءة للنيابة العامة ورجالها مع الحق في مواجهة الخطأ القانوني بالوسائل التي رسمها القانون مهما كان مصدرها، مشددا على أن المحامون والقضاة والنيابة العامة شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون.