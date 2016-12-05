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رئيس جامعة القاهرة: نسبة البحث العلمى بالجامعات الخاصة تقترب من الصفر

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رئيس جامعة القاهرة: نسبة البحث العلمى بالجامعات الخاصة تقترب من الصفر رئيس جامعة القاهرة: نسبة البحث العلمى بالجامعات الخاصة تقترب من الصفر

>كتب أحمد حسنى

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة،  إن النجاح الذى حققته جامعة القاهرة والتغيير الذى أحدثته فى شخصية الطالب الجامعى، جاء نتيجة تطور شامل كامل ومتكامل على مدار 4 سنوات منذ توليه رئاسة الجامعة فى عام 2013.

 

وأكد نصار، خلال ندوة مع الدكتور حسام بدراوى بقبة الجامعة مساء اليوم الاثنين، أنه بعدما اقتربنا من ربع قرن على نشأة الجامعات الخاصة، حتى الآن، لا توجد  جامعة خاصة تصل لنسبة ١٠٪ فى البحث العلمى، موضحا أن عملية البحث العلمى بالجامعات الخاصة تكاد تقترب من الصفر.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الإصلاح فى الجامعات لا بد أن يكون من جميع الاتجاهات، مؤكدا تغيير الصور الانطباعية عند المصريين لصالح التعليم الجامعى ولو بشكل بسيط.

 


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