يمن الحماقى لـ"خالد صلاح": الضريبة التصاعدية ليست حلا لوضع مصر الآن

كتب إبراهيم حسان

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الضريبة التصاعدية أداة اقتصادية تطبق فى كثير من الدول، على أساس أن من تكون مكاسبه أكثر يدفع نسبة ضريبة أعلى، مضيفة " لكن لن تحل هذه الضريبة مشكلة عدم العدالة فى توزيع الدخول بمصر".

وأضافت يمن الحماقى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن هناك شركات ضخمة تتكسب فوق المليار جنيه، لكن أعدادها وحجمها ليس ضخم للدرجة التى تحل مشكلات البلاد فيما يتعلق بالإيرادات العامة التى تعانى الدولة منها، حال فرض الضريبة التصاعدية عليها، معتبرة أن عملية تحرير سعر الصرف"زلزال" وقع فى مصر، وله آثار وتوابع اجتماعية فى منتهى الخطورة.

وأوضحت أن الآثار السلبية فى عملية تحرير سعر الصرف أكثر من الإيجابية، والتى تتمثل فى دعم الصادرات والسياحة، مضيفة"الضريبة التصاعدية مش هى الحل للوضع اللى إحنا فيه الآن"، متابعة "أنا عندى ضريبة مهن حرة مش عارف أحصلها، لأن الهيكل الضريبى به خلل شديد".