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السياحة الأسبانية تستأنف رحلاتها مرة ثانية إلي الأقصر

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استقبل مطار الاقصر أولى رحلات شركة للطيران القادمة من مدريد خلال الموسم الشتوي الحالي ، وذلك ضمن خطة الشركة الوطنية بتنشيط السياحة الوافدة إلي مصر ، من خلال تسيير رحلات مباشرة من المدن والعواصم الأوروبية إلي مدن الجذب السياحي المصرية .

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أن الرحلة رقم MS 754 من طراز البوينج B737-800 ، والقادمة من مدريد ، وصلت إلى مطار الأقصر الدولى ، وعلى متنها 110 سائحا .

قامت سلطات المطار بتشكيل فريق من العلاقات العامة قام باستقبال السياح بالورود ومساعدتك في إنهاء إجراءات الوصول .

تاتي رحلة مدريد / الأقصر بالإضافة إلي تشغيل رحلة أسبوعيًا مباشرة من لندن واليابان إلي الأقصر ، بذلك يكون جزء كبير من حركة السياحة بدأ يعود إلي الاقصر .

 

 

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