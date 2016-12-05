السياحة الأسبانية تستأنف رحلاتها مرة ثانية إلي الأقصر

استقبل مطار الاقصر أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من مدريد خلال الموسم الشتوي الحالي ، وذلك ضمن خطة الشركة الوطنية بتنشيط السياحة الوافدة إلي مصر ، من خلال تسيير رحلات مباشرة من المدن والعواصم الأوروبية إلي مدن الجذب السياحي المصرية .

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أن الرحلة رقم MS 754 من طراز البوينج B737-800 ، والقادمة من مدريد ، وصلت إلى مطار الأقصر الدولى ، وعلى متنها 110 سائحا .

قامت سلطات المطار بتشكيل فريق من العلاقات العامة قام باستقبال السياح بالورود ومساعدتك في إنهاء إجراءات الوصول .

تاتي رحلة مدريد / الأقصر بالإضافة إلي تشغيل رحلة أسبوعيًا مباشرة من لندن واليابان إلي الأقصر ، بذلك يكون جزء كبير من حركة السياحة بدأ يعود إلي الاقصر .